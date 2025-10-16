Мост через реку Сарсак в Татарстане готов к эксплуатации

Соответствующее заключение застройщику выдали в Госстройнадзоре республики

Фото: Дмитрий Зайцев

Госстройнадзор Татарстана выдал положительное заключение о соответствии проектной документации реконструированному мосту через реку Сарсак возле деревни Тансар Агрызского района, сообщает пресс-служба Инспекции ГСН РТ.

Реконструкция объекта началась в июне 2025 года. В ходе работ был демонтирован старый мост, выполнены работы по устройству опор и пролетного строения, смонтирована система водоотвода и установлено сопряжения моста с насыпью. Также были установлены необходимые дорожные знаки и ограждения.

Длина моста с одним тротуаром составляет 21,40 м, ширина — 8,94 м.

Заказчиком и застройщиком объекта выступило ГКУ «Главтатдортранс» при Минтрансе Татарстана.

Ранее Путин и Песошин дали старт движению по обходу села Сокуры в Татарстане.

Наталья Жирнова