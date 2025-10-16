Новости общества

Над регионами России за ночь уничтожен 51 украинский БПЛА

08:47, 16.10.2025

Больше всего перехватили в Самарской области

Фото: Татьяна Демина

За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом рассказало Минобороны.

Больше всего перехватили в Самарской области. Всего за ночь было сбито:

  • 12 БПЛА — над территорией Саратовской области,
  • 11 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
  • 8 БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • 6 БПЛА — над территорией Республики Крым,
  • 4 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • 4 БПЛА — над территорией Воронежской области,
  • 3 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Курской области,
  • 1 БПЛА — над акваторией Черного моря,
  • 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря.

Накануне в пяти городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА. МЧС рекомендовало жителям Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги пройти в укрытие.

Наталья Жирнова

