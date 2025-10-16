Над регионами России за ночь уничтожен 51 украинский БПЛА

Больше всего перехватили в Самарской области

Фото: Татьяна Демина

За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом рассказало Минобороны.

Больше всего перехватили в Самарской области. Всего за ночь было сбито:

12 БПЛА — над территорией Саратовской области,

11 БПЛА — над территорией Волгоградской области,

8 БПЛА — над территорией Ростовской области,

6 БПЛА — над территорией Республики Крым,

4 БПЛА — над территорией Брянской области,

4 БПЛА — над территорией Воронежской области,

3 БПЛА — над территорией Белгородской области,

1 БПЛА — над территорией Курской области,

1 БПЛА — над акваторией Черного моря,

1 БПЛА — над акваторией Азовского моря.

Накануне в пяти городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА. МЧС рекомендовало жителям Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги пройти в укрытие.

Наталья Жирнова