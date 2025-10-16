Над регионами России за ночь уничтожен 51 украинский БПЛА
Больше всего перехватили в Самарской области
За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом рассказало Минобороны.
Больше всего перехватили в Самарской области. Всего за ночь было сбито:
- 12 БПЛА — над территорией Саратовской области,
- 11 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
- 8 БПЛА — над территорией Ростовской области,
- 6 БПЛА — над территорией Республики Крым,
- 4 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 4 БПЛА — над территорией Воронежской области,
- 3 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 1 БПЛА — над территорией Курской области,
- 1 БПЛА — над акваторией Черного моря,
- 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря.
Накануне в пяти городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА. МЧС рекомендовало жителям Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги пройти в укрытие.
