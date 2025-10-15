Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов

Ключевое изменение заключается в том, что уголовная ответственность теперь будет наступать после однократного административного правонарушения

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Инициатива, внесенная в Госдуму группой депутатов в июле, вносит изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса России («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).

Ключевое изменение заключается в том, что уголовная ответственность теперь будет наступать после однократного административного правонарушения по статье 19.34 КоАП России («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»), отменяя предыдущее условие о совершении двух таких нарушений в течение одного года. Также уголовная ответственность будет применяться к лицам, уже имеющим судимость за аналогичное преступление.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что усиление ответственности для иноагентов необходимо для защиты интересов граждан и обеспечения безопасности государства.

— Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей их строгости, — заявлял он.

Анастасия Фартыгина