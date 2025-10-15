Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов
Ключевое изменение заключается в том, что уголовная ответственность теперь будет наступать после однократного административного правонарушения
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Инициатива, внесенная в Госдуму группой депутатов в июле, вносит изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса России («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).
Ключевое изменение заключается в том, что уголовная ответственность теперь будет наступать после однократного административного правонарушения по статье 19.34 КоАП России («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»), отменяя предыдущее условие о совершении двух таких нарушений в течение одного года. Также уголовная ответственность будет применяться к лицам, уже имеющим судимость за аналогичное преступление.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что усиление ответственности для иноагентов необходимо для защиты интересов граждан и обеспечения безопасности государства.
— Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей их строгости, — заявлял он.
