Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 16 октября

18:34, 15.10.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 16 октября
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 16 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Евро подешевел на 0,96 рубля, доллар — на 1,12 рубля, юань — на 0,10 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,84 рубля;
  • евро — 91,73 рубля;
  • юань — 11,02 рубля.
Анастасия Фартыгина

