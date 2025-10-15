Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 16 октября
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 16 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Евро подешевел на 0,96 рубля, доллар — на 1,12 рубля, юань — на 0,10 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,84 рубля;
- евро — 91,73 рубля;
- юань — 11,02 рубля.
