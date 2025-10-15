Новости общества

Россия и Белоруссия подписали пятилетнюю программу партнерства в военной области

16:38, 15.10.2025

В рамках плана военного сотрудничества на 2026 год уже запланировано 164 мероприятия

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Россия и Белоруссия подписали 14 документов, включая программу стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период. Этот шаг направлен на дальнейшее укрепление единого оборонного пространства двух стран.

Белоусов отметил, что приоритетным направлением взаимодействия остается боевая подготовка. В рамках плана военного сотрудничества на 2026 год уже запланировано 164 мероприятия.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее глава российского оборонного ведомства на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран подчеркивал важность укрепления единого оборонного пространства, осуществления взаимных поставок продукции военного назначения и налаживания кооперации оборонно-промышленных комплексов России и Белоруссии.

Накануне в Минске прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству между Татарстаном и Белоруссией. В мероприятии участвовали заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич и заместитель премьер-министра Татарстана Олег Коробченко

Анастасия Фартыгина

