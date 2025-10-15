Россия и Белоруссия подписали пятилетнюю программу партнерства в военной области
В рамках плана военного сотрудничества на 2026 год уже запланировано 164 мероприятия
Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Россия и Белоруссия подписали 14 документов, включая программу стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период. Этот шаг направлен на дальнейшее укрепление единого оборонного пространства двух стран.
Белоусов отметил, что приоритетным направлением взаимодействия остается боевая подготовка. В рамках плана военного сотрудничества на 2026 год уже запланировано 164 мероприятия.
Ранее глава российского оборонного ведомства на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран подчеркивал важность укрепления единого оборонного пространства, осуществления взаимных поставок продукции военного назначения и налаживания кооперации оборонно-промышленных комплексов России и Белоруссии.
Накануне в Минске прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству между Татарстаном и Белоруссией. В мероприятии участвовали заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич и заместитель премьер-министра Татарстана Олег Коробченко
