В Татарстане завершили дезинфекцию пшеницы для отправки в Израиль

Подготовленная партия была погружена на грузовой теплоход для транспортировки в порт «Кавказ», где зерно будет перегружено на морское судно

Фото: Рустем Газизов

В Татарстане завершилась подготовка крупной партии пшеницы нового урожая для экспорта в Израиль. Специалисты провели масштабное обеззараживание 4,5 тыс. тонн зерна в Чистопольском районе. Процедуру провели специалисты отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Зерно было обработано фумигантами, выделяющими газ фосфин, что обеспечивает надежную защиту от широкого спектра вредителей, гарантирует безопасность и высокое качество продукции.

Подготовленная партия была погружена на грузовой теплоход для транспортировки в порт «Кавказ», где зерно будет перегружено на морское судно для доставки в Израиль.

Реальное время / realnoevremya.ru

С начала года специалисты филиала обеззаразили 129,6 тыс. тонн зерна, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем работ был выполнен при обеззараживании продукции в трюмах судов (55,7 тыс. тонн) и на складах, элеваторах (47,7 тыс. тонн).

Кроме того, в 2025 году филиал активно развивает обработку пустых объектов для хранения и перевозки зерна: объем обеззараживания складских помещений, силосов, элеваторов и грузовых отсеков транспортных средств достиг 2,5 млн куб. метров, что в 2,3 раза превышает показатель 2024 года.

Напомним, что с начала года Татарстан реализовал 15 тыс. тонн зерна. Продукция востребована на Ближнем Востоке, в Иране, Китае, Индии, странах Таможенного союза, Закавказье и Азии.



Анастасия Фартыгина