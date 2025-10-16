Татарстанский застройщик вошел в Топ-20 департаментов закупок России

Церемония награждения состоялась в рамках II Всероссийского конгресса по закупочной деятельности

Группа компаний «СМУ-88» вошла в число лучших национального рейтинга «Топ-20 департаментов закупок» за прозрачную и эффективную работу системы снабжения. Церемония награждения состоялась в рамках II Всероссийского конгресса по закупочной деятельности. Ключевое отраслевое мероприятие прошло при поддержке Минстроя России, Минпромторга России и Минцифры России. СМУ-88 и Унистрой стали единственными компаниями из Татарстана, вошедшими в рейтинг.

— Закупки — один из самых важных этапов строительного процесса, они напрямую влияют на себестоимость строительства и конечную цену квадратного метра. От этого зависит вся логистика, график и в хорошем смысле предсказуемость всей стройки. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы процесс закупок был максимально прозрачным и качественным, — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Конгресс в этом году собрал рекордное количество участников — более 700 руководителей и специалистов из всех регионов страны. На площадке обсудили ключевые направления развития сферы закупок: от цифровой трансформации до формирования новых стандартов доверия между заказчиком и поставщиком.