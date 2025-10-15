Казань стала одним из лидеров роста спроса на туры в Китай после отмены виз

Спрос на перелеты в КНР из Татарстана вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Отмена визового режима для российских туристов привела к значительному росту интереса к путешествиям в Китай, в том числе из Казани. По данным сервиса путешествий «Туту», за период с 15 сентября по 15 октября 2024 года спрос на перелеты в Китай из Казани вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС.

Основным хабом для полетов в Китай остается Москва, откуда было куплено 53% всех билетов. Следом идут Владивосток (10%), Санкт-Петербург, Красноярск и Казань. Наиболее популярными направлениями стали Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Харбин и Шэньчжэнь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стоимость авиабилетов также претерпела изменения. Средний чек за билет туда-обратно составил 75,4 тыс. рублей, что на 17% выше показателей предыдущего месяца. Параллельно с ростом авиаперевозок увеличился и спрос на размещение в китайских отелях — на 84% по сравнению с прошлым годом. В материковой части страны этот показатель вырос вдвое. При этом средняя стоимость ночи снизилась на 7% и составила 8,1 тыс. рублей.



Ранее Казань стала частью международного союза с Китаем и Монголией.

Наталья Жирнова