Эльбрус, Мамисон и новые отели: Россия направит 220 млрд рублей на развитие туризма

Меры направлены на увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году

Фото: Иван Губский/ ТАСС

Министр экономразвития РФ Максим Решетников представил параметры финансирования госпрограммы «Развитие туризма» на 2026—2028 годы. Общий объем бюджетных вложений составит 220 млрд рублей, сообщает ТАСС.

В основном средства будут направлены на развитие горнолыжной инфраструктуры. 12,6 млрд рублей планируют вложить в проекты корпорации «Кавказ.РФ»: завершение строительства объектов на курортах Эльбрус и Ведучи, а также на запуск туристического комплекса «Мамисон» в Северной Осетии.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Также продолжит действовать программа льготного кредитования строительства гостиниц. По данным министерства, в настоящее время готовятся 75 тыс. гостиничных номеров, из которых более 6 тыс. уже введены в эксплуатацию.

Все эти меры направлены на достижение национальной цели — увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году.

Ранее сообщалось, что Татарстан потратит 2,4 млн рублей на рекламу для привлечения туристов.

Наталья Жирнова