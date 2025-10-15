Новости общества

В Кремле не знают о распаде БРИКС

13:28, 15.10.2025

Заявление о выходе участников из объединения сделал президент США Дональд Трамп

Фото: Мария Зверева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о якобы готовящемся выходе стран-участниц БРИКС из объединения, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, информация о массовом намерении стран БРИКС покинуть объединение не поступала.

— Что касается того, что все страны [намерены] выйти, я, честно говоря, такой информацией не располагаю, — сказал Песков.

Ранее Трамп заявил о предполагаемом выходе стран БРИКС из объединения в связи с возможным введением американских пошлин.

Наталья Жирнова

