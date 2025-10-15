В Кремле не знают о распаде БРИКС
Заявление о выходе участников из объединения сделал президент США Дональд Трамп
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о якобы готовящемся выходе стран-участниц БРИКС из объединения, сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, информация о массовом намерении стран БРИКС покинуть объединение не поступала.
— Что касается того, что все страны [намерены] выйти, я, честно говоря, такой информацией не располагаю, — сказал Песков.
Ранее Трамп заявил о предполагаемом выходе стран БРИКС из объединения в связи с возможным введением американских пошлин.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».