Трамп считает, что БРИКС развалится из-за пошлин со стороны США
Американский лидер напомнил о преимуществе стран, использующих американскую валюту в международных сделках
Президент США Дональд Трамп прокомментировал свою политику в отношении стран БРИКС на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем в Белом доме. По словам американского лидера, его угрозы ввести пошлины против участников объединения оказали необходимое воздействие, сообщает ТАСС.
Президент Штатов заявил о преимуществе стран, использующих американскую валюту в международных сделках.
— Я занимаю очень твердую позицию по доллару, и любой, кто хочет заключать сделки в долларах, имеет преимущество над теми, кто этого не хочет, — сказал Трамп.
Американский лидер также высказал мнение, что его предупреждения о возможных пошлинах для участников объединения привели к тому, что страны начали покидать БРИКС.
— Все выходят из БРИКС, — утверждает американский лидер.
