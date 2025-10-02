В МАХ зарегистрировались более 40 млн пользователей

Чат-боты МФЦ в мессенджере запустили 39 регионов России

Фото: Динар Фатыхов

В национальном мессенджере MAX зарегистрировались более 40 миллионов пользователей, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе VK. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений.

В сервисе также началось тестирование каналов, к которому присоединились более 8 000 авторов из «ВКонтакте», «Дзена», Telegram и «Одноклассников». Среди них известные актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин.

15 сентября в пилотном режиме был запущен цифровой ID. Он стал аналогом бумажных документов и позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя или возраст, например, при покупке товаров категории 18+. Первые тестирования технологии начались в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток», где цифровой ID можно использовать на кассах самообслуживания.

В сентябре в 39 российских регионах заработали чат-боты МФЦ в мессенджере. С их помощью пользователи могут узнать статус обращения, записаться на прием, получить информацию о графике работы отделений и состоянии очереди. По данным разработчиков, сервис ориентирован на упрощение доступа к государственным услугам через мобильное приложение.