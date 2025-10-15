Соцфонд возьмет под контроль региональные доплаты к пенсиям по всей России

Исключением станет Москва

Фото: Динар Фатыхов

Соцфонд России с 2026 года начнет предоставлять региональную доплату к пенсиям во всех регионах страны, кроме Москвы. Столица останется единственным субъектом, который продолжит самостоятельно назначать эту выплату, сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что новая система выплат позволит пенсионерам получать доплаты в беззаявительном порядке вместе с основной пенсией. Пожилым людям больше не придется отслеживать поступления из разных источников и подавать дополнительные документы для оформления выплаты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы последовательно внедряем принципы социального казначейства, и здесь важен главный из них — проактивность. Миллионы пенсионеров начнут получать региональную доплату в беззаявительном порядке, в одной выплате с пенсией. Это избавит людей от необходимости отслеживать поступления из разных источников и подавать какие-либо документы для оформления выплаты, — отметил глава Соцфонда Сергей Чирков.

В настоящее время фонд уже выплачивает федеральную доплату в 59 регионах, а региональную — в 30 субъектах через органы соцзащиты.

Наталья Жирнова