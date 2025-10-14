Суд оштрафовал актера Артура Смольянинова* за нарушение закона об иноагентах

Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года

Фото: Динар Фатыхов

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова* за нарушение законодательства об иностранных агентах. Как сообщили в суде, актеру назначили штраф в размере 40 тыс. рублей.

Смольянинов* также заочно арестован по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС России и возбуждении ненависти в сети. Артист объявлен в международный розыск.

Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов. Ранее его уже неоднократно штрафовали за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Кроме того, сегодня ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом) и членов признанного нежелательным в РФ «Антивоенного комитета России»** по статье о насильственном захвате власти. Смольянинов* является фигурантом этого дела.

Анастасия Фартыгина