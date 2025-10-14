«Ак Барс» во второй раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»

Соперник повержен в Уфе

«Ак Барс» обыграл в Уфе «Салавата Юлаева» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала пятую победу подряд.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Илья Сафонов, Дмитрий Яшкин, Степан Фальковский и Александр Хмелевский. У «Салавата Юлаева» единственный гол в активе капитана команды Григория Панина.

Для Хмелевского шайба стала первой после перехода в «Ак Барс».

«Ак Барс» победил в Уфе впервые с 2022 года, казанцы не выигрывали в столице Башкортостана восемь матчей кряду. Это уже вторая победа «барсов» в сезоне в противостоянии с «Салаватом Юлаевым». Ранее, в сентябре, команда Гатиятулина обыграла уфимцев в Казани со счетом 3:1.

После победы в Уфе «Ак Барс» набрал 19 очков и поднялся на четвертое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» продолжает замыкать общую турнирную таблицу КХЛ.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)

Голы:

0:1 — Сафонов (Биро, Бердин, 02:02);

0:2 — Яшкин (Семенов, Миллер, 13:00);

1:2 — Панин (Берлёв, Кузнецов, 13:38);

1:3 — Фальковский (Князев, Алистров, 19:04);

1:4 — Хмелевский (Денисенко, Миллер, 34:43, 5х4)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 16 октября в Новосибирске с «Сибирью» в 15:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин