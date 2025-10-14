23-й титул мужчин и пятая победа женщин: раис Татарстан чествовал хоккеистов на траве в Кремле

В рамках церемонии состоялось вручение государственных наград Татарстана спортсменам и тренерам команд

В казанском Кремле состоялась торжественная церемония чествования чемпионов России по хоккею на траве сезона 2025 года — мужского клуба «Динамо-Ак Барс» и женского клуба «Ак Барс-Динамо». Спортсменов и тренеров поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили на официальном портале региона.

Обращаясь к коллективам команд, раис республики отметил их блестящие и заслуженные победы.

— Наша титулованная мужская команда стала обладателем Суперкубка страны и завоевала титул 23-кратных чемпионов России. На протяжении 15 лет нашей мужской команде нет равных на поле в чемпионате страны. Успех мужской команды поддержали и наши девушки, которые уверенно обыграли своих соперниц и в пятый раз поднялись на высшую ступень пьедестала почета», — сказал Минниханов.

Глава Татарстана подчеркнул, что такие победы — это результат высочайшего мастерства, упорных тренировок и несгибаемой воли к победе. «Вы достойно продолжаете спортивные традиции Татарстана. Бик зур рәхмәт сезгә! (Огромное спасибо вам!)», — добавил он.

предоставлено пресс-службой раиса РТ





Рустам Минниханов также отметил, что успешные спортивные достижения вдохновляют молодежь, способствуют популяризации здорового образа жизни и привлекают новых спортсменов в этот вид спорта. Он выразил благодарность руководству и тренерским штабам команд, Федерации хоккея на траве республики, спонсорам и Физкультурно-спортивному обществу «Динамо». Отдельные слова признательности прозвучали в адрес семей спортсменов, друзей и болельщиков.

В ответном слове главный тренер женской команды Валентина Апельганец заявила, что спортсмены горды тем, что смогли удержать Кубок.

— У нас самый лучший стадион и самая лучшая команда, которой по плечу дальнейшие рубежи. Большое спасибо за огромную поддержку, — сказала она.

Главный тренер мужского клуба Араик Маргарян и капитан команды Павел Голубев также поблагодарили руководство республики за поддержку хоккея на траве и внимательное отношение к спорту в целом.

В рамках церемонии состоялось вручение государственных наград Татарстана спортсменам и тренерам обеих команд. В свою очередь хоккеисты вручили Рустаму Минниханову золотые медали чемпионатов и памятные сувениры.

предоставлено пресс-службой раиса РТ





Анастасия Фартыгина