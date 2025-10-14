Новости общества

МЧС Татарстана: ночью и утром 15 октября регион накроет туман

16:36, 14.10.2025

Значительно снизится видимость, что затруднит движение транспорта и повысит вероятность ДТП

Фото: Динар Фатыхов

Главное управление МЧС России по Татарстану, ссылаясь на предупреждение Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС РТ), сообщило о неблагоприятных погодных условиях. Ночью и утром 15 октября на территории республики, включая Казань, местами ожидается туман.

  • Метеорологическое явление вызовет ряд опасностей: значительно снизится видимость, что затруднит движение транспорта и повысит вероятность ДТП.

Для обеспечения максимальной безопасности граждан, ГУ МЧС России по РТ выпустило следующие рекомендации:

Мария Зверева / realnoevremya.ru
  • Для людей с хроническими заболеваниями: лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выхода на улицу.
  • Для пешеходов: быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, использовать светоотражающие элементы на одежде.
  • Для водителей транспортных средств:
  • необходимо снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения,
  • следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений,
  • важно помнить, что туман представляет серьезную опасность для всех участников дорожного движения.
Анастасия Фартыгина

