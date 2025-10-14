МЧС Татарстана: ночью и утром 15 октября регион накроет туман
Значительно снизится видимость, что затруднит движение транспорта и повысит вероятность ДТП
Главное управление МЧС России по Татарстану, ссылаясь на предупреждение Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС РТ), сообщило о неблагоприятных погодных условиях. Ночью и утром 15 октября на территории республики, включая Казань, местами ожидается туман.
- Метеорологическое явление вызовет ряд опасностей: значительно снизится видимость, что затруднит движение транспорта и повысит вероятность ДТП.
Для обеспечения максимальной безопасности граждан, ГУ МЧС России по РТ выпустило следующие рекомендации:
- Для людей с хроническими заболеваниями: лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выхода на улицу.
- Для пешеходов: быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, использовать светоотражающие элементы на одежде.
- Для водителей транспортных средств:
- необходимо снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения,
- следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений,
- важно помнить, что туман представляет серьезную опасность для всех участников дорожного движения.
