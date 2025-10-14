Клуб «Стрела-Ак Барс» в Кремле: раис поздравил регбистов с победой в чемпионате России

Рустам Минниханов поздравил регбийный клуб «Стрела — Ак Барс» с победой в чемпионате России по итогам сезона 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

С победой в чемпионате России по итогам сезона 2025 года поздравил сегодня коллектив регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» Раис Татарстана Рустам Минниханов. Чествование спортсменов состоялось в зале торжеств Казанского Кремля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Уважаемые игроки, тренеры, руководители клуба! Рад приветствовать вас в Казанском Кремле в этот особенный для всех день — сегодня мы чествуем наших чемпионов, регбийный клуб «Стрела-Ак Барс», который завоевал все главные трофеи страны в сезоне 2025 года, — сказал в приветственном слове Рустам Минниханов. — Эти победы стали результатом огромной работы, силы духа и высочайшего мастерства. Решающий матч чемпионата был упорным, зрелищным и захватывающим. Он держал в напряжении до самого финала и принес первый для клуба титул чемпионов страны».

Рустам Минниханов подчеркнул, что такой результат — это триумф многолетней работы, веры в успех и объединения усилий игроков, тренерского штаба и преданных болельщиков. Особенно ценно, что блестящие достижения пришли в период растущего интереса к регби в России. «Историческое чемпионство — итог сплоченной работы руководства команды», — отметил Раис Татарстана.

Регбисты вручили Рустаму Минниханову медаль и мяч для регби с автографами игроков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Были вручены государственные награды Республики Татарстан игрокам, главному тренеру «Стрелы-Ак Барс». За вклад в развитие регби в Татарстане раис республики Рустам Минниханов вручил Орден «Дуслык» председателю Совета директоров АО «ТАИФ» — Рустему Сультееву.