Средняя цена на лекарства в России выросла до 416 рублей за упаковку

Это на 13,6% выше показателей 2024 года

Фото: Татьяна Демина

По данным DSM Group и RNC Pharma, которые имеются у «Известий», за январь — август 2025 года средняя стоимость упаковки лекарств достигла 416 рублей, что на 13,6% выше показателей 2024 года.

Рынок демонстрирует противоречивую динамику: в натуральном выражении продажи снизились (по разным оценкам, на 1,1—2,3%), но в денежном выражении выросли — на 11—13,6%, достигнув 1,1—1,18 триллиона рублей. Значительно подорожали отдельные препараты: «Кеторол» — на 30%, «Нафазолин» — на 25%, «Но-шпа» — на 15%, «Корвалол» и «Анальгин» — на 13—14%. Рост цен почти вдвое превышает инфляцию.

Эксперты связывают подорожание с увеличением издержек аптек и производителей на топливо, логистику, IT-инфраструктуру и зарплаты. Снижение цен в ближайшее время не прогнозируется.

Наталья Жирнова