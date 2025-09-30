Минтранс планирует внедрение аэротакси в городах России в ближайшие 10 лет
Это возможно при условии успешной сертификации и инфраструктуре
В России в ближайшие десять лет может начаться внедрение аэротакси в некоторых городах страны. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию, предоставленную Минтранса РФ.
— Аэротакси имеют шансы появиться в отдельных городах при успешной сертификации и инфраструктуре, — отметили в ведомстве.
При этом внедрение полностью беспилотного пассажирского транспорта рассматривается как более отдалённая перспектива, которая будет реализовываться постепенно и на ограниченных маршрутах.
В Минтрансе подчеркнули, что для массового использования беспилотной пассажирской авиации потребуется развитие новых технологий, принятие соответствующей законодательной базы и формирование доверия со стороны населения. В то же время ожидается более активное применение грузовых дронов в контролируемых зонах уже в ближайшие годы.
Ранее была информация, что первые полеты аэротакси в России могут начаться через три года.
