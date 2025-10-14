В Казани пройдет чемпионат России по теннису в 2026 году

Рустам Минниханов обсудил развитие тенниса в Татарстане с главой Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с президентом Федерации тенниса России, членом Международного олимпийского комитета Шамилем Тарпищевым. В переговорах также принял участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов, сообщается на сайте главы республики.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития тенниса в регионе. Особое внимание было уделено спортивным достижениям татарстанских теннисистов в 2025 году и планам по дальнейшему развитию этого вида спорта. В частности, обсуждалось проведение в Татарстане всероссийских соревнований по теннису среди различных возрастных групп в 2026 году, включая чемпионат России по теннису.

Значительная часть обсуждения была посвящена развитию детской спортивной инфраструктуры. Участники встречи рассмотрели вопросы строительства и модернизации тренировочных кортов для юных теннисистов.

Напомним, что чемпионат России по теннису в Казани в этом году принес хозяевам одну бронзу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова