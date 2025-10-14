Рустам Минниханов обсудил с представителем Лаоса перспективы сотрудничества

Глава республики пригласил лаосских абитуриентов на обучение в татарстанские вузы

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Пхувонгом Ункхамсэном — членом ЦК Народно-революционной партии Лаоса, министром и председателем Академии политики и национальной администрации Лаоса, сообщается в телеграм-канале «Аппаратная».

Стороны обсудили вопросы долгосрочного сотрудничества между Россией и Лаосом. Рустам Минниханов подчеркнул, что Лаос является давним и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. В ходе встречи обсудили опыт сотрудничества татарстанских предприятий с Лаосом: туда поставляются автомобили КАМАЗ и идет эффективное взаимодействие с Казанским вертолетным заводом.

В рамках встречи Рустам Минниханов представил экономический потенциал Татарстана как одного из ведущих промышленно развитых регионов России. Также Минниханов сообщил, что сегодня в вузах Татарстана обучается более 20 тыс. иностранных студентов, и выразил готовность принять абитуриентов из Лаоса.

Напомним, что с 19 по 25 сентября в Лаосе прошли российско-лаосские военные учения «Ларос-2025».

Наталья Жирнова