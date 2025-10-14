Хмелевский поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым» в Уфе

Экс-лидер уфимцев впервые сыграет против бывшей команды

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. Для американского хоккеиста игра станет первой против своей бывшей команды.

Хмелевский в сентябре в результате обмена перешел в «Ак Барс» из «Салавата Юлаева». Три последних сезона нападающий был лучшим игроком уфимского клуба.

— Конечно же, все понимают — и в «Ак Барсе» тоже — какая важная будет для меня игра против «Салавата Юлаева». К тому же эти матчи получаются очень эмоциональными. И это будет моя первая игра в Уфе. Жду очень интересный хоккей. Я провел три года в «Салавате Юлаеве», пытался отвечать болельщикам тем же, что они давали мне, — это доброта, хорошие эмоции. Хотел всегда радовать людей. В Уфе очень сильно любят хоккей. И жалко, что сейчас творится с хоккеем в Башкортостане, — цитирует Хмелевского «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Салават Юлаев» является аутсайдером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уфимская команда замыкает турнирную таблицу чемпионата, имея в активе всего восемь очков.

«Ак Барс» идет пятым в Восточной конференции, набрав 17 баллов. Команда Анвара Гатиятулина одержала шесть побед в последних семи матчах чемпионата. В сентябре «Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» в Казани со счетом 3:1.

Хмелевский еще не забивал в составе казанской команды после обмена. В активе нападающего «Ак Барса» лишь две голевые передачи в шести играх за «барсов».

Зульфат Шафигуллин