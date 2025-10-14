Минпромторг РФ сокращает расходы на госзакупку беспилотников в три раза

На ближайшее время предусмотрено выделение всего лишь 2,3 млрд рублей

Фото: Максим Кокунин

Минпромторг России собирается уменьшить объем финансирования гособоронзаказа на беспилотники для нужд государства на период трех последующих лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова.

Как отмечается, за первые два года реализации национального проекта по развитию беспилотников бюджет выделял около 7,11 млрд рублей ежегодно. В дальнейшем же финансирование сократится почти втрое: на ближайшую трехлетнюю перспективу предусмотрено выделение всего лишь 2,3 млрд рублей, то есть порядка 750 млн рублей в год.

Замминистра сообщил, что эти средства предназначаются Государственной транспортной лизинговой компании и будут направлены на развитие программы некоммерческого лизинга беспилотников для госорганизаций.

Ранее стало известно, что Россия направит дополнительные средства на борьбу с беспилотниками.

Наталья Жирнова