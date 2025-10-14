Минпромторг РФ сокращает расходы на госзакупку беспилотников в три раза
На ближайшее время предусмотрено выделение всего лишь 2,3 млрд рублей
Минпромторг России собирается уменьшить объем финансирования гособоронзаказа на беспилотники для нужд государства на период трех последующих лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова.
Как отмечается, за первые два года реализации национального проекта по развитию беспилотников бюджет выделял около 7,11 млрд рублей ежегодно. В дальнейшем же финансирование сократится почти втрое: на ближайшую трехлетнюю перспективу предусмотрено выделение всего лишь 2,3 млрд рублей, то есть порядка 750 млн рублей в год.
Замминистра сообщил, что эти средства предназначаются Государственной транспортной лизинговой компании и будут направлены на развитие программы некоммерческого лизинга беспилотников для госорганизаций.
Ранее стало известно, что Россия направит дополнительные средства на борьбу с беспилотниками.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».