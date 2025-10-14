Новости экономики

15:50 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минпромторг РФ сокращает расходы на госзакупку беспилотников в три раза

09:39, 14.10.2025

На ближайшее время предусмотрено выделение всего лишь 2,3 млрд рублей

Минпромторг РФ сокращает расходы на госзакупку беспилотников в три раза
Фото: Максим Кокунин

Минпромторг России собирается уменьшить объем финансирования гособоронзаказа на беспилотники для нужд государства на период трех последующих лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова.

Как отмечается, за первые два года реализации национального проекта по развитию беспилотников бюджет выделял около 7,11 млрд рублей ежегодно. В дальнейшем же финансирование сократится почти втрое: на ближайшую трехлетнюю перспективу предусмотрено выделение всего лишь 2,3 млрд рублей, то есть порядка 750 млн рублей в год.

Замминистра сообщил, что эти средства предназначаются Государственной транспортной лизинговой компании и будут направлены на развитие программы некоммерческого лизинга беспилотников для госорганизаций.

Ранее стало известно, что Россия направит дополнительные средства на борьбу с беспилотниками.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть570.2
  • Нижнекамскнефтехим78.65
  • Казаньоргсинтез64.1
  • КАМАЗ80.6
  • Нижнекамскшина37.75
  • Таттелеком0.552