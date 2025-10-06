Силуанов: Россия направит дополнительные средства на борьбу с беспилотниками

Министр представил проект федерального бюджета на 2026 год

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Дополнительные бюджетные средства будут направлены на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры и повышение безопасности приграничных и новых регионов России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет РИА «Новости».

Министр представил проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, в рамках которого Минфин предложил ряд налоговых нововведений, в первую очередь направленных на финансирование обороны и безопасности.

Среди ключевых предложений:

повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20% до 22%, при сохранении льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров;

введение новой системы налогообложения для букмекерских контор: налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.

Рената Валеева