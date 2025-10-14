Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Пользователи больше не смогут получать техническую поддержку, обновления безопасности и компоненты для системы

Фото: Мария Зверева

С 14 октября 2025 года операционная система Windows 10 больше не поддерживается компанией Microsoft. Пользователи больше не смогут получать техническую поддержку, обновления безопасности и компоненты для системы, сообщает ТАСС.

Установленная ОС продолжит функционировать в прежнем режиме, однако специалисты предупреждают о рисках для пользователей. Отсутствие регулярных обновлений безопасности существенно повышает вероятность заражения компьютера вирусами.

На текущий момент Windows остается доминирующей ОС на рынке, занимая более 70%. При этом Windows 10 сохраняет лидирующие позиции среди всех версий, имея почти 59% доли рынка. Для сравнения, Windows 11 пока занимает лишь 38% пользовательской базы.



Ранее сообщалось, что Microsoft подала более 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент.

Наталья Жирнова