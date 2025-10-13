Новости общества

Комиссия законодателей отклонила предложение РТ об ужесточении за вовлечение подростков в наркоторговлю

18:58, 13.10.2025

Там сочли предложенную меру излишней

Фото: Динар Фатыхов

Комиссия законодателей дала отрицательное заключение на предложение Госсовета Татарстана об ужесточении статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»). Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Ранее Госсовет предлагал ввести отдельное наказание для преступников, склоняющих подростков к распространению наркотиков, дополнив статью 150 УК РФ новым пунктом 5, предусматривающим лишение свободы на срок от 6 до 12 лет за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Однако комиссия законодателей сочла предложенную меру излишней, отметив, что действующее законодательство уже предусматривает достаточное наказание за вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжких преступлений, вплоть до 10 лет лишения свободы.

Рената Валеева

