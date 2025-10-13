Новости общества

Генерал-майор Золотов проведет прием граждан в Казани по вопросам работы МВД

17:06, 13.10.2025

Прием состоится 18 октября с 09:00 мск

Фото: Динар Фатыхов

Главный инспектор МВД России, генерал-майор полиции Игорь Золотов проведет прием граждан в Казани по вопросам, касающимся деятельности МВД по Татарстану.

Прием состоится 18 октября с 09:00 по ул. Дзержинского, д. 19, приемная граждан.

Мероприятие проводится в рамках планового инспектирования деятельности МВД по Татарстану комиссией, возглавляемой генерал-майором Золотовым.

Рената Валеева

