Генерал-майор Золотов проведет прием граждан в Казани по вопросам работы МВД
Прием состоится 18 октября с 09:00 мск
Главный инспектор МВД России, генерал-майор полиции Игорь Золотов проведет прием граждан в Казани по вопросам, касающимся деятельности МВД по Татарстану.
Прием состоится 18 октября с 09:00 по ул. Дзержинского, д. 19, приемная граждан.
Мероприятие проводится в рамках планового инспектирования деятельности МВД по Татарстану комиссией, возглавляемой генерал-майором Золотовым.
