Военная радиостанция «УВБ-76» передала сообщение в день начала учений НАТО

Учения Steadfast Noon проходят в Нидерландах

Фото: Максим Платонов

Военная радиостанция «УВБ-76», известная также как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», передала в эфир сообщение, состоящее из слова «гулоболт». Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции. Передача зафиксирована 13 октября в 13:07 мск.

«УВБ-76» — военная радиостанция, функционирующая с 1970-х годов. Основной сигнал, транслируемый станцией, — короткий жужжащий звук.

Сообщение было передано в день начала ежегодных учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые в этом году проходят в Нидерландах. В учениях участвует 71 самолет из 14 стран альянса. Цель учений — отработка действий авиации и личного состава без применения реального ядерного оружия.

Рената Валеева