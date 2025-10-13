Новости общества

15:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане созданы два новых природных заказника: «Мокрые Курнали» и «Болото сфагново-верховое»

15:29, 13.10.2025

Они расположены на территории Алексеевского и Апастовского районов

В Татарстане созданы два новых природных заказника: «Мокрые Курнали» и «Болото сфагново-верховое»
Фото: Реальное время

В Татарстане расширили сеть особо охраняемых природных территорий. Постановлениями, подписанными премьер-министром республики Алексеем Песошиным, созданы два новых государственных природных заказника регионального значения комплексного профиля.

  1. Один из заказников, «Мокрые Курнали», расположен на территории Алексеевского района и занимает площадь 945,4 гектара. Его целью является сохранение болотно-лугового природного комплекса, а также мест гнездования околоводных видов птиц.
  2. Второй заказник, «Болото сфагново-верховое», создан на территории Апастовского района и имеет площадь 10,3 гектара. Он предназначен для сохранения природных комплексов, в том числе сфагново-верхового болотного комплекса.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Государственному комитету республики по биологическим ресурсам поручено представить в Кабмин проекты постановлений о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Татарстана.

Ранее Песошин подписал постановление о создании нового государственного природного заказника «Колония чаек».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также