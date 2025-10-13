В Татарстане созданы два новых природных заказника: «Мокрые Курнали» и «Болото сфагново-верховое»
Они расположены на территории Алексеевского и Апастовского районов
В Татарстане расширили сеть особо охраняемых природных территорий. Постановлениями, подписанными премьер-министром республики Алексеем Песошиным, созданы два новых государственных природных заказника регионального значения комплексного профиля.
- Один из заказников, «Мокрые Курнали», расположен на территории Алексеевского района и занимает площадь 945,4 гектара. Его целью является сохранение болотно-лугового природного комплекса, а также мест гнездования околоводных видов птиц.
- Второй заказник, «Болото сфагново-верховое», создан на территории Апастовского района и имеет площадь 10,3 гектара. Он предназначен для сохранения природных комплексов, в том числе сфагново-верхового болотного комплекса.
Государственному комитету республики по биологическим ресурсам поручено представить в Кабмин проекты постановлений о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Татарстана.
Ранее Песошин подписал постановление о создании нового государственного природного заказника «Колония чаек».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».