Европа закупила американского оружия на рекордные $76 млрд в 2024 году

Европейские страны в 2024 году закупили у США оружия на рекордные $76 млрд, что значительно усилило их зависимость от американских оборонных поставок. Такие данные представлены в новом исследовании европейского аналитического центра Bruegel.

Аналитики Bruegel отмечают, что рост оборонных расходов в Европе за последние годы привел к беспрецедентным объемам закупок из-за океана. В документе, основанном на анализе 1 179 уведомлений о сделках по программе Foreign Military Sales с 2008 года, говорится, что только за период с 2022 по 2024 год на долю поставок из США пришлось около половины (50,7%) расходов европейских членов НАТО на оборону. Для сравнения, в 2019—2021 годах этот показатель составлял почти 28%.

Зависимость Европы особенно ощутима в сегменте высокотехнологичного оборудования, такого как системы противовоздушной обороны (ПВО), ракеты и истребители, а также сопутствующее дополнительное оснащение.

Авторы доклада предупреждают, что подобная ситуация предоставляет Вашингтону значительные рычаги влияния на Европу, которые могут быть использованы не только в сфере обороны, но и в торговых отношениях.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил готовность провести переговоры с Россией перед принятием решения о возможной отправке американских крылатых ракет «Томагавк» на Украину.



Анастасия Фартыгина