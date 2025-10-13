Гатиятулин значительно улучшил позиции в рейтинге тренеров КХЛ

«Ак Барс» идет без поражений четыре игры подряд

Фото: Реальное время

Рулевой «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поднялся на восемь позиций в рейтинге тренеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Обновленный тренерский список опубликовало издание «Чемпионат».

На прошлой неделе Гатиятулин ушел с последней позиции рейтинга, а сейчас поднялся с 17-й на 9-ю строчку. В том числе тренер «Ак Барса» обошел Игоря Никитина (ЦСКА), Леонида Тамбиева («Адмирал») и Дмитрия Квартальнова.

На первое место забрался Николай Заварухин, тренер «Автомобилиста» улучшил позицию с 6-й на 1-ю за неделю. В топ-3 остался Ги Буше («Авангард», 2-е место) и Андрей Разин («Металлург», 3-е место). Лидировавший две недели назад Игорь Гришин из «Нефтехимика» теперь занимает уже 19-ю строчку в рейтинге.



«Ак Барс» на минувшей неделе довел победную серию в чемпионате до четырех матчей подряд. Накануне команда Гатиятулина обыграла в гостях ЦСКА со счетом 3:2, дважды отыгравшись по ходу игры. Казанцы закрепились на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Зульфат Шафигуллин