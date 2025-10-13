Госдума рассмотрит законопроект о патентной защите IT-разработок
Предусматривается возможность получения патента на технические решения
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект об улучшении патентной охраны технических и дизайнерских решений в сфере IT. Документ рекомендован к рассмотрению в первом чтении, сообщает ТАСС.
Инициаторами законопроекта выступили председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
По мнению авторов документа, в современных условиях решение технических задач с помощью компьютерных программ стало обычной практикой, что требует эффективной патентно-правовой охраны. Законопроект предусматривает возможность получения патента на технические решения, которые могут быть использованы в IT-сфере.
Важной особенностью документа является то, что предлагаемые изменения позволят патентовать разработки в сфере ИИ. Ранее сообщалось, что на видеонаблюдение и IT-инфраструктуру для казанского ИТ-парка направят 300 млн рублей.
