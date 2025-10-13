Канада строит ядерный реактор для Луны

На разработку установки уже выделено $710 тыс.

Фото: Людмила Губаева

Канадское космическое агентство запустило проект по созданию ядерного реактора для будущей лунной базы. На разработку установки уже выделено $710 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СВС.

Компания Canadian Space Mining Corporation получила финансирование на создание реактора, работающего на низкообогащенном уране. Дополнительно $357,1 тыс. направлены фирме MDA Space для разработки систем автономного управления установкой.

Известно, что проект реализуется в рамках международной лунной программы Artemis, в которой участвует Канада. При успешном завершении работ канадский реактор может быть доставлен на Луну одной из миссий НАСА.

Интерес к созданию лунных энергетических установок растет на фоне глобальной космической конкуренции. Ранее стало известно о планах России и Китая по строительству лунной электростанции. Китай пригласил страны ШОС к участию в строительстве международной лунной станции.



Наталья Жирнова