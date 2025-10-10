Израиль завершил вывод войск из Газы согласно соглашению о перемирии
Официально прекращение огня вступило в силу ровно в полдень по мск
Израиль завершил первую фазу вывода войск из сектора Газа согласно условиям соглашения о перемирии, достигнутого при посредничестве международного сообщества. Как сообщило агентство Reuters, Израильская армия выполнила условия первой части плана, освободив территорию в установленные сроки.
Теперь начинается трехдневный период ожидания освобождения удерживаемых террористической группировкой ХАМАС израильских граждан-заложников. Центральное командование вооруженных сил США подтверждает успешное завершение первого этапа передислокации израильских военных частей.
Официально прекращение огня вступило в силу ровно в полдень по мск, когда войска заняли новые позиции в рамках согласованных границ. Накануне палестинское движение ХАМАС получило гарантии завершения войны в Газе от США
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».