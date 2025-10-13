В Москве предотвратили теракт против офицера Минобороны РФ

К нему причастны трое граждан России, выходец из стран Центральной Азии и международная террористическая организация «Исламское государство»*

В Москве сотрудники спецслужб предотвратили теракт против офицера Минобороны России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ страны.

— ФСБ предотвращен диверсионно-террористический акт в отношении одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны России, организованный украинскими специальными службами совместно с главарями международной террористической организации «Исламское государство»*, — сообщили в ЦОС.



За попытку совершения теракта задержаны трое граждан России и выходец из стран Центральной Азии — непосредственный исполнитель, которого завербовал член ИГ*. Сообщается, что он действовал по заданию украинских кураторов и дистанционно руководил действиями исполнителя через зарубежные мессенджеры.

Ранее в Дагестане предотвратили теракт в отделе полиции.

Наталья Жирнова