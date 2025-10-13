Рост ВРП Татарстана по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 102,4%
На 2026 год прогноз составляет 102,1%
Рост ВРП Татарстана по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 102,4%, сообщил заместитель министра экономики Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству.
Прогноз основан по результатам 8 месяцев — рост ВРП республики за этот период составил 102,9%
Рост ВРП на 2026 год прогнозируется на уровне 102,1%, добавил Пелевин.
