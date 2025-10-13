Новости экономики

15:39 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Рост ВРП Татарстана по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 102,4%

08:46, 13.10.2025

На 2026 год прогноз составляет 102,1%

Рост ВРП Татарстана по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 102,4%
Фото: Дарья Пинегина

Рост ВРП Татарстана по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 102,4%, сообщил заместитель министра экономики Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Прогноз основан по результатам 8 месяцев — рост ВРП республики за этот период составил 102,9%

Рост ВРП на 2026 год прогнозируется на уровне 102,1%, добавил Пелевин.

Луиза Игнатьева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть569.8
  • Нижнекамскнефтехим78.95
  • Казаньоргсинтез64.2
  • КАМАЗ80.5
  • Нижнекамскшина37.55
  • Таттелеком0.55