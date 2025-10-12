Лукашенко призвал не паниковать из-за планов США отправить Tomahawk Украине

Белорусский лидер подчеркнул понимание Трампом рисков обострения конфликта и убежденность в том, что ситуация не выйдет из-под контроля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу возможной передачи американскими властями ракет Tomahawk украинским силам, подчеркнув необходимость спокойствия в данной ситуации, сообщает ТАСС.



Белорусский лидер указал на особенности подхода президента США Дональда Трампа к решению острых вопросов международной политики, предположив, что Трамп намеренно усиливает напряжение, чтобы затем ослабить его.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул понимание Трампом рисков обострения конфликта и убежденность в том, что ситуация не выйдет из-под контроля.

— Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и полетит, — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее Трамп заявил о практически принятом решении по Tomahawk для Украины. В интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине американских ракет приведут к разрушению позитивных тенденций в отношениях между Россией и США.



Наталья Жирнова