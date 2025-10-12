В Татарстане появился новый сквер памяти павшим героям боевых действий
На торжественном открытии побывал Алексей Песошин
12 октября состоялось открытие сквера Памяти в селе Введенская Слобода Верхнеуслонского района Татарстана. Мероприятие посетил премьер-министр республики Алексей Песошин. Среди присутствующих также был Герой России Александр Лапин, сообщается на официальном сайте республики.
Новый сквер является символом памяти о героях, отдавших жизнь в боях разных эпох и регионов мира. Здесь представлены экспонаты военной техники времен Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни, Грузии, Сирии и других горячих точек.
— Этот сквер воплощает нашу коллективную признательность героям, чьи подвиги навечно сохранятся в истории государства, — заявил на открытии премьер-министр республики.
