В Казани определят 100 лучших наставников страны

Это произойдет в финале конкурса «Быть, а не казаться!»

Фото: Артем Дергунов

Во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться!», который пройдет в Казани с 11 по 18 октября, определят лучших наставников из разных уголков страны, сообщает пресс-служба центра «Воин».



Финал мероприятия соберет 400 лауреатов из 79 регионов. Конкурс организован Роспатриотцентром Росмолодежи по поручению президента РФ и направлен на развитие института наставничества и укрепления гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. Торжественное открытие пройдет с участием заместителя премьер-министра Татарстана Лейлой Фазлеевой.



В финале участвует директор центра «Форпост» Ильнур Миндубаев из Татарстана, чьи воспитанники прославлены героическими подвигами. Один из таких воспитанников — Герой России Расим Баксиков.

Завершится мероприятие 17 октября церемонией награждения, где будут объявлены победители в пяти категориях, включая категорию «СВОй наставник», в которой участвуют 52 героя специальной операции.

Наталья Жирнова