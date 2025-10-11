Пожарные Татарстана ликвидировали 13 возгораний

Происшествий на водных объектах в течение суток зарегистрировано не было

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки, 10 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан 13 раз выезжали на вызовы о пожарах, шесть из них произошли в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС по РТ. Четыре из этих пожаров произошли в жилом секторе.

Помимо этого, за сутки зарегистрировано 12 выездов по ложным вызовам. Пять раз пожарные выезжали на взаимодействие с другими службами, а также 10 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.



Анастасия Фартыгина