Dyson обеспечил правовую защиту своего бренда в России до 2035 года

Под защитой товарного знака находятся такие категории товаров, как пылесосы, электрические устройства для укладки, завивки и стрижки волос разных типов

Фото: Динар Фатыхов

Британская компания Dyson Technology Limited зарегистрировала свой товарный знак в России, получив правовую защиту до 2035 года. Информацию опубликовали в электронной базе Роспатента.

Согласно данным документации, заявка на регистрацию была подана 24 февраля. Ведомство приняло решение о регистрации товарного знака сроком до 2035 года, при этом заявителем выступила сама британская компания «Дайсон Текнолоджи Лимитед».

Под защитой товарного знака находятся такие категории товаров, как пылесосы, электрические устройства для укладки, завивки и стрижки волос разных типов, аппараты для сушки рук, а также игрушки, имитирующие перечисленную продукцию.

Стоит отметить, что продукция бренда Dyson в мае 2022 года была включена Министерством промышленности и торговли России в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Регистрация товарного знака позволяет компании сохранять контроль над использованием своего бренда на российском рынке, даже при отсутствии прямых поставок, а также защищаться от контрафакта.

Накануне Компания Microsoft подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более 10 заявок на регистрацию своих товарных знаков. Все заявки были поданы «Майкрософт корпорейшн» 3 октября 2025 года из США.



Анастасия Фартыгина