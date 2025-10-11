Новости общества

Спасатели нашли заблудившегося мужчину в лесу в поселке Татарстана

09:58, 11.10.2025

В медицинской помощи он не нуждался

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

32-летний мужчина, потерявшийся сегодня ночью в лесу у казанского поселка Борисоглебское, был успешно найден спасателями Поисково-спасательной службы Татарстана. В медицинской помощи он не нуждался.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Татарстану, сообщение о заблудившемся поступило на единый номер 112. Мужчина длительное время не мог найти дорогу назад. На место оперативно прибыли сотрудники Зонального поисково-спасательного отряда №2 (ЗПСО №2), которые вскоре обнаружили его. Мужчина был передан сотрудникам полиции.

Анастасия Фартыгина

