В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»
Ограничения начали действовать с 01:36
На территории Татарстана введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщило МЧС России.
Ограничения начали действовать с 01:36.
Также в аэропорты Казани и Нижнекамска с 02:53 и 03:47 соответственно, временно не принимали и не выпускали рейсы. С 6:53 все ограничения с авиагаваней были сняты.
