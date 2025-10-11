Новости общества

В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»

06:59, 11.10.2025

Ограничения начали действовать с 01:36

На территории Татарстана введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщило МЧС России.

Ограничения начали действовать с 01:36.

Также в аэропорты Казани и Нижнекамска с 02:53 и 03:47 соответственно, временно не принимали и не выпускали рейсы. С 6:53 все ограничения с авиагаваней были сняты.

Анастасия Фартыгина

