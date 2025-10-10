Казань может попасть в программу обновления общественного транспорта

Общий объем финансирования регионов составит свыше 100 млрд рублей

Минтранс России объявил о программе обновления общественного транспорта в регионах страны. Общий объем финансирования составит свыше 100 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Значительная часть средств будет направлена на обновление автобусного парка регионов. С 2026 года субъекты федерации начнут получать прямые субсидии на эти цели. Объем финансирования составит 7,9 млрд рублей. Дополнительно будет действовать программа льготного лизинга через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). На эти цели предусмотрено 2,4 млрд рублей.

— По итогам 2024 года достигнут рекордный показатель пассажиропотока в ЦТУ на уровне 833,7 млн пассажиров, что на 20,3 млн пассажиров выше планового значения. На данный момент дополнительно рассматриваются восемь городских агломераций: Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург и Краснодар, — сказано в сообщении.

Эти меры направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры и повышение качества пассажирских перевозок в российских регионах.

Наталья Жирнова