Минниханов расширил права на получение звания «Ветеран труда»
В список перечня органов, чьи ведомственные знаки отличия дают возможность получить звание «Ветеран труда», вошел Центробанк
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал закон, расширяющий возможности получения звания «Ветеран труда». Документ был одобрен на 13-м заседании Госсовета Татарстана VII созыва, которое состоялось 25 сентября.
Согласно нововведениям, теперь звание «Ветеран труда» смогут получить граждане, награжденные ведомственными знаками отличия, учрежденными Банком России.
Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, что позволит многим заслуженным работникам финансовой сферы получить звание.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».