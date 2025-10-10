Новости общества

21:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов расширил права на получение звания «Ветеран труда»

19:58, 10.10.2025

В список перечня органов, чьи ведомственные знаки отличия дают возможность получить звание «Ветеран труда», вошел Центробанк

Минниханов расширил права на получение звания «Ветеран труда»
Фото: Динар Фатыхов

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал закон, расширяющий возможности получения звания «Ветеран труда». Документ был одобрен на 13-м заседании Госсовета Татарстана VII созыва, которое состоялось 25 сентября.

Согласно нововведениям, теперь звание «Ветеран труда» смогут получить граждане, награжденные ведомственными знаками отличия, учрежденными Банком России.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, что позволит многим заслуженным работникам финансовой сферы получить звание.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также