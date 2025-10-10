Финансовые потоки в России уменьшились на 7,5% в третьем квартале 2025 года

Наибольшее снижение зафиксировано в инвестиционном спросе и экспорте

Финансовые потоки в экономике России продолжили снижаться в третьем квартале 2025 года. По данным платежной системы ЦБ, объем входящих платежей в сентябре оказался близок к августовскому уровню, однако составил -7,5% относительно второго квартала.

Наибольшее снижение зафиксировано в инвестиционном спросе (-13,2%) и экспорте (-11,2%). Потребительские отрасли сократили поступления на 7,2%, преимущественно за счет сельского хозяйства, торговли и недвижимости. Промежуточный сектор потерял 7,4%, основной причиной стало снижение в нефтегазовом сегменте.



Общее снижение финансовой активности затронуло все федеральные округа страны, особенно заметно оно проявилось в агропромышленности, обрабатывающей промышленности и торговле.



Наталья Жирнова