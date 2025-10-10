Нестареющее искусство старых мастеров

Группа компаний ASG последовательно реализует Программу возрождения исторического центра Казани

Проект интерьера парадного вестибюля Дворца изящных искусств ASG.. Фото: предоставлено пресс-службой ASG

Международный институт культурного наследия ASG представляет вниманию ценителей искусства художественный альбом, посвященный живописи конца XV — первой половины XIX веков из Большого собрания изящных искусств ASG. Подарочное полноцветное издание, ценное само по себе, одновременно является значимым этапом реализации громкого проекта компании — Дворца изящных искусств ASG.

Группа компаний ASG последовательно реализует Программу возрождения исторического центра Казани, инициированную раисом РТ Рустамом Миннихановым, и в настоящий момент подошла к реализации ее третьего этапа — приспособлению знакового для Казани объекта культурного наследия. Концепция Дворца изящных искусств максимально соответствует масштабу комплекса зданий и одновременно позволяет раскрыть во всей полноте богатство корпоративного собрания.



Ценность коллекции живописи старых мастеров БСИИ ASG складывается из ее уникальности, подлинности, сохранности и системности. Это позволяет транслировать историю изобразительного искусства вариативно: кому-то интересна судьба творца, других привлекает эволюция техники и образов, третьих — реставрация.

Следующим этапом продвижения Большого собрания изящных искусств ASG станет открытие Дворца изящных искусств ASG в 2027 году, а пока читателю предлагается ознакомиться с лучшими картинами, которые станут «лицом» императорских и меценатских залов.

Альбом привлекает:

масштабностью содержания: в нем представлено 300 произведений живописи с подробным исследованием их происхождения, биографий художников, их работ в крупнейших музеях и т. д.;

в нем представлено 300 произведений живописи с подробным исследованием их происхождения, биографий художников, их работ в крупнейших музеях и т. д.; оригинальным историческим подходом : альбом доказательно развивает идею коллекционирования искусства как действенного способа укрепления престижа Республики Татарстан; проводимая в республике культурная политика, активное использование формата государственно-частного партнерства стали основой культурных инициатив, расцениваемых ASG как проявление социальной ответственности бизнеса. Идея Дворца изящных искусств ASG возникла как ответ на «поручение» раиса РТ, отметившего, что гостям и гражданам Татарстана необходимо обеспечить доступ к коллекциям БСИИ ASG «вживую»;

научностью : каждая картина сопровождается экспертными заключениями международных экспертов, результатами атрибуционных исследований российских искусствоведов;

каждая картина сопровождается экспертными заключениями международных экспертов, результатами атрибуционных исследований российских искусствоведов; зрелищностью: оригинальный дизайн издания позволит каждому читателю ощутить красоту и уникальность произведений; руководствуясь основным принципом искусства «увидеть необыкновенное в обычном» дизайнер Татьяна Копосова в качестве полосной иллюстрации использовала фрагмент картины, что позволяет увидеть самый значимый, красивый, репрезентабельный для манеры художника фрагмент.

