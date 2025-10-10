В суде Казани потерпевшая по делу пирамиды Frendex отказалась от иска

На допросе она дала понять, что, если бы не забыла какую сумму потеряла, на процесс бы не пришла

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском суде Казани допросили первую тройку потерпевших по уголовному делу Frendex об афере на 134,4 млн рублей. Ни один из них не заявил, что лично знаком хоть с кем-нибудь из подсудимых. Свои деньги: 200 тысяч, 1,2 млн и 150 тысяч рублей — они передавали другим людям. Одна из потерпевших вообще отказалась от гражданского иска, сообщает с места журналист «Реального времени».

Эльмира Фарзиева приехала на суд из Набережных Челнов. Назвалась безработной. За свидетельской трибуной призналась — мало, что помнит о событиях четырехлетней давности. Говорит, что узнала о проекте от знакомых, регистрировалась по ссылке подруги, а контроль за аккаунтом на Frendex осуществлял гражданский супруг, ныне покойный. Со слов потерпевшей, детали она уже не помнит, забыла даже сумму: «Я почему-то думала, что мы больше вложили. Из-за 100 тысяч я бы не пришла».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Отвечая на вопросы гособвинителя Михаила Житлова, она рассказала, что деньги для конвертации в криптовалюту передала мужу — 100 тысяч рублей. Ни этих денег, ни дохода от них не получила: «Мы вложились, и через день—три они (Frendex) закрылись». Речь идет о событиях августа 2021 года.

Представитель прокуратуры ходатайствовал об оглашении показаний Фарзиевой в ГСУ МВД Татарстана. Подсудимые и их адвокаты не возражали. Из оглашенного выяснилось: у Фарзиевой на платформе финпирамиды был и второй аккаунт, который она завела специально для того, чтобы получать бонус как за привлечение нового вкладчика. На первый была вложена криптовалюта, приобретенная на 100 тысяч, на второй — еще на 50 тысяч рублей. Деньги обоих использовала для покупки продукта «Невозвратный депозит», по которому обещали начислять от 0,7 до 2% дохода в день.

«По факту начисляли около 1% в день, но средства я не выводила», — вспоминала потерпевшая на допросе у следователя, также припоминала, что перевод средств на депозит по ее просьбе осуществляла подруга, причем, по какой-то причине средства на второй аккаунт не поступили... На вопрос защиты, могли ли имевшие доступ к ее аккаунтам подруга и гражданский муж получать проценты от вкладов? Женщина ответила отрицательно. При этом отметила, что шансов допросить мужа в суде не будет: «Он погиб».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению Фарзиевой, в заблуждение ее ввели своими публикациями в соцсетях основатели проекта Руслан Пичугин, Дмитрий Чечулин и иные лица, которые организовали пирамиду.

— Гражданский иск поддерживаете? — уточнил председательствующий по делу судья Ильдар Салихов.

— Нет. Все уже — попрощалась [c деньгами]...

На вопрос о мере наказания в случае обвинительного приговора сказала так: «Не хочу, чтобы никто сидел».

Двое других потерпевших иски к подсудимым поддержали. А вопрос о наказании оставили на усмотрение суда.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, по версии ГСУ МВД Татарстана, с мая 2020 года по 9 августа 2021 года члены организованной группы, представляясь зарегистрированной в Эстонии компании Frendex Europe OU, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства жителей 11 регионов страны. Первые заявления от потерпевших в полицию поступили в августе 2021-го. Уже через год предполагаемый ущерб вырос до 100, а затем до 200 млн рублей. К финалу следствия после вычета тех сумм, которые заявители указывали в качестве обещанных им процентов, сумма сократилась до 134,4 млн рублей. В ходе следствия под арест попало имущество обвиняемых на 67 млн рублей, в том числе — 6 автомобилей и 20 участков, под Москвой, в Марий Эл и Татарстане. На скамье подсудимых пятеро из десятки обвиняемых. Еще один только ждет суда, а четверо — включая основателей — в международном розыске.

Накануне суд отказал в ходатайствах о возврате материалов дела в прокуратуру.