«Сумма ущерба установлена неверно»: в суде Казани двое обвиняемых потребовали возврата дела Frendex прокурору

Вахитовский суд Казани посчитал ходатайство преждевременным

Подсудимые Миндияров, Тришаков, Насыбуллин. Фото: Динар Фатыхов

С ходатайством о возврате дела финпирамиды Frendex в прокуратуру Татарстана и на допрасследования выступили сегодня в Вахитовском суде Казани обвиняемый Азат Насыбуллин и его адвокат Азат Шакиров. Их аргументы — следователи нарушали права на защиту, а утвержденное обвинительное заключение по афере на 134,4 млн рублей содержит неисправимые ошибки, которые не позволят вынести приговор. Потерпевшие на заседание суда вновь не пришли, передает с места журналист «Реального времени».

Подсудимый заявил — обвинение ему предъявляли без адвокатов

В своем ходатайстве адвокат Шакиров привел лишь два довода. Он указал, что в одном из томов дела отсутствуют 10 страниц, что создает проблемы с его рассмотрением. Кроме того, напомнил, сейчас в производстве следователей МВД Татарстана находится дело Табриза Ахтямова, обвиняемого в том же преступлении. Материалы по этому фигуранту были выделены в отдельное производство в связи с объявлением Ахтямова, его дочки и зятя в розыск по делу Frendex.

Адвокат Азат Шакиров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ахтямов добровольно вернулся из Турции и оказался в СИЗО Казани еще до направления материалов основного дела в суд. Однако решение о соединении ранее выделенного дела с основным следователи принимать не стали. По мнению защитника, это создает препятствия для рассмотрения по существу.

Азат Насыбуллин, в прошлом имевший статус «платинового директора» проекта Frendex, поддержал своего адвоката, однако озвучил свои основания для возврата дела. Он сообщил, что в томе 229 приведен неполный протокол допроса одного из свидетелей или потерпевших, и это не единственный пробел.

В ходатайства Азата Насыбуллина суд сегодня отказал. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Очень много недочетов в уголовном деле. Технических ошибок, ошибок в нумерации страниц... Сумма ущерба установлена неверно, так как не была проведена экономическая экспертиза, — сообщил подсудимый, а также заявил о нарушении его права на защиту на предварительном следствии: — 8 августа 2023 года обвинение мне предъявляли вообще без адвоката. Мои защитники были в отпуске. Следователь пришел даже без адвоката по назначению...

Насыбуллин настаивал, что в такой ситуации рассматривать дело по существу нельзя. Как удалось выяснить «Реальному времени», защита считает, что по фигурирующим в деле криптокошелькам должна была проводиться судебная финансово-аналитическая экспертиза, такую московские силовики заказывали по делу ОПС Finiko. Что и обернулось сокращением размера ущерба. Дело Frendex в суд направляли сотрудники ГСУ МВД Татарстана и республиканской прокуратуры, и в нем имеется лишь судебная бухгалтерская экспертиза, которая не отвечает на все вопросы.

Алексей Богомолов (слева) посчитал ходатайство о возврате затягиванием процесса. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Хотите, чтобы вернули и побольше нашли доказательств вашей виновности?» — поинтересовался председательствующий судья Ильдар Салихов. «Я считаю, ее вообще нет. Нет доказательств, чтобы подтверждали мое обвинение. Все выдумано, является оговором. Фактически они выдают желаемое за действительное», — отвечал подсудимый.

Ходатайство Насыбуллина и его адвоката поддержал еще один «платиновый директор», Алексей Тришаков, и его защитник. А вот остальные подсудимые выступили против. Почему — объяснил Алексей Богомолов, экс-директор IT-компании «Марийское руно», который, по версии следствия, возглавлял подразделение криптопроекта в Йошкар-Оле. Он напомнил — находится под стражей и в разлуке с семьей уже два года: « Считаю, затягивание сроков на текущем этапе для меня недопустимо».

Оглашенное помощником прокурора Михаилом Житловым обвинение сегодня не признал ни один из подсудимых. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Отказать в ходатайстве просил и гособвинитель Михаил Житлов. По его мнению, обвинительное заключение составлено в соответствии с законодательством, а вопрос о вине или невиновности подсудимого еще предстоит установить.

Судья Ильдар Салихов удалился в совещательную комнату, а после выхода из нее отклонил ходатайства о возврате дела. Он сообщил, что вопрос поднят преждевременно, поскольку суд пока не перешел к исследованию доказательств. «Оснований для проведения экспертизы в настоящее время суд также не находит», — озвучил председательствующий.

Кого еще не хватает на скамье подсудимых

Минимальный ущерб потерпевшего по уголовному делу составляет 35 тысяч, максимальный — 2,5 млн рублей. Об этом стало известно сегодня из оглашенного обвинения. Его первая часть касалась действий основателей предполагаемой пирамиды — Руслана Пичугина, Дмитрия Чечулина, которых на скамье подсудимых нет. Оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Чечулина задерживали в Италии, однако местный суд отказал РФ в его экстрадиции. Что касается Пичугина, то несколько лет назад силовики делились информацией, что он может находиться в Арабских Эмиратах. Большую часть своих финансовых активов эта пара успела вывести.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, проект FrendeХ с 2017 года позиционировал себя в качестве закрытого клуба для инвесторов, предлагая вкладывать средства и зарабатывать ежедневно до 2 процентов. 9 августа 2021 года основатель проекта Руслан Пичугин сообщил о сворачивании деятельности в России, пообещав вкладчикам возврат денег «равными платежами» до 15 октября 2021-го. Пичугин ссылался на решение Центробанка, который включил проект Frendex Europe OU (FrendeX) в список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности на рынке.

По версии ГСУ МВД Татарстана, с мая 2020 года по 9 августа 2021 года члены организованной группы, представляясь от имени зарегистрированной в Эстонии компании Frendex Europe OU путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства жителей 11 регионов страны. Первые заявления от потерпевших в полицию поступили в августе 2021-го. Уже через год предполагаемый ущерб вырос до 100, а затем до 200 млн рублей. К финалу следствия, после вычета тех сумм, которые заявители указывали в качестве обещанных им процентов сумма сократилась до 134,4 млн рублей. В ходе следствия под арест попало имущество обвиняемых на 67 млн рублей, в том числе шесть автомобилей и 20 участков под Москвой, в Марий Эл и Татарстане.

Все пятеро подсудимых находятся под стражей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Людям гарантировали высокий доход, убеждая, что с их деньгами будут работать опытнейшие трейдеры, а часть будет вложена в строительный бизнес — к примеру, закупку жилья в Подмосковье на начальной стадии работ для продажи после сдачи под ключ с большей выгодой. На деле следов таких вложений силовики не нашли.

«Была своя валюта FXS, якобы приравненная к курсу доллара. Люди покупали биткоины, переводили их в личные кошельки и ежедневно в программе видели виртуальный доход от 0,7 до 2 процентов, — рассказывал «Реальному времени» один из знакомых с ходом следствия источников. — При этом свои «инвестированные» средства просто так снять никто не мог — проценты получали, а что вложили изначально — полностью сгорало».

Из обвинения следует — карьеру в «пирамиде» Алексей Тришаков начинал с «изумрудного директора». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На скамье подсудимых Вахитовского суда Казани пока пятеро из 10 фигурантов, привлекаемых к ответственности: казанцы Алексей Тришаков и Азат Насыбуллин, марийские бизнесмены Алексей Богомолов и Андрей Лобанов и предприниматель из Альметьевска Рамис Миндияров

Вину никто из подсудимых не признает. При этом, по мнению защитников, если следовать логике обвинения, то привлекать нужно всех, кто привел в проект хотя бы одного человека.

Дело Табриза Ахтямова по тем же обвинениям до суда пока не дошло, ведь процедуру ознакомления он начал значительно позже других задержанных. Ахтямов — это отец бывшей казанской телезвезды Эльвиры Мадияровой, которая вместе с мужем Айдаром — также в числе обвиняемых по Frendex. Ее считают региональным директором проекта по Татарстану, работала из офиса в ТРК «Корстон», а муж и отец привлекли самое большое число клиентов-потерпевших, с частью которых были ранее знакомы по проектам сетевого маркетинга.

Завтра суд планирует начать допросы потерпевших. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Семья укрылась в Турции еще до возбуждения дела, и вопрос об экстрадиции Мадияровых пока не решен. Ахтямов же в мае 2025-го принял решение сдаться — прилетел в Казань и был задержан прямо в аэропорту.

Источники «Реального времени» не исключают, что дело папы теледивы может быть направлено в суд до конца года. А уже завтра Вахитовский суд ждет на допрос первых потерпевших.



Ирина Плотникова